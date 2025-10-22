ETV Bharat / state

ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲਾ, ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਿਆ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ।

BANDI CHHOR DIWAS
ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲਾ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 22, 2025 at 6:29 PM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਤੱਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਿਆ ਘੌੜ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ (ETV BHARAT)

'ਮੁਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ'

ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹੱਲੇ ਕੱਢਿਆ।

BANDI CHHOR DIWAS
ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ (TV BHARAT)

'ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਹੱਤਤਾ'

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

MOHALLA
ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ ਨਾਲ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ (ETV BHARAT)

'ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ'

ਸੋਢੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਗੁਰੂਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਘੁਰੂਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦੇਖਣ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਕਦੀ ਨਾ ਡਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਝੁਕਦੀ ਹੈ।'

TAGGED:

ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ
ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ
ਘੌੜ ਦੌੜਾਂ
MOHALLA
BANDI CHHOR DIWAS

