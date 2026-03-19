ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਕੰਢੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ NGT ਸਖ਼ਤ, ਪੂਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਮੇਅਰ

ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਕੰਢੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ NGT ਸਖ਼ਤ, ਪੂਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਮੇਅਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਕੰਢੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : March 19, 2026 at 6:08 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਕੰਢੇ ਨਜਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਕੰਢੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਨਜੀਟੀ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਐਨਜ ਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੀ ਏ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਨਾਲੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਨਾਲੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 58 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੌੜਾਈ ਸਿਰਫ 30 ਤੋਂ 35 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।"
ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਮੇਅਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐਨਜੀਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ
ਕਬਿਲੇਗੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।