ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 13, 2026 at 4:35 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਹੇਠ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਮ ਟਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਡ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈਆਰਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਈਵੇ ਪਾਲਿਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਲਾਈ ਓਵਰ ਦੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਧਮ ਅਕਾਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਜਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਆਵੇ।
ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਪੀਏਯੂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਨਾਲ ਬਰੀਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਨਗਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਡਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਜੋ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
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