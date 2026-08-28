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ਮਸੀਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਮਸੀਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।

Gurdaspur woman assaulting
ਮਸੀਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 28, 2026 at 5:18 PM IST

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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮਸੀਹ ਆਗੂ ਸਾਬਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟਾਈ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਾ ਭੱਟੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ । ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਬਾ ਭੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਬਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟਾਈ ਅਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ।

ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (etv bharat)

'ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ'

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਾ ਭੱਟੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਤਨੀ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੰਦੀਪ ਵਾਸੀ ਫੱਤੇਨੰਗਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।"

ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਾ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਾ ਭੱਟੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

"ਸਾਬਾ ਭੱਟੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"-ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਾ ਭੱਟੀ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਦੀਪ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਮਾਂ ਪਰਵੀਨ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

"ਸਾਬਾ ਭੱਟੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ।"-ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ

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