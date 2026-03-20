ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ 2026
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 20, 2026 at 3:52 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੀਆਰ 133 ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮਾਂ

"ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ"

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿ, 'ਕਪਾਹ ਦੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ,ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਮੇਲਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

"ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਝੜਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸਾਨ

'133 ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ'

ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਆਰ 133 ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ।

