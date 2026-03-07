ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' MLA ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ। AAP ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ MLA ਸਣੇ 5 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
Published : March 7, 2026 at 10:37 AM IST
ਮੋਗਾ: ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਤੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈਪੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੀ।'
'ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਗਏ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜਦੋਂ ਹੈਪੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਇਹ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈਪੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ (ਹੈਪੀ) ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਜੈਮਲ ਵਾਲਾਂ), ਜੱਸੂ ਅਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਉੱਤੇ ਬਾਏਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।, ਬਾਕੀ 4-5 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। - ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਚਾਚਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਰੋਕਿਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, "ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਸਣੇ 5 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਬੋਲੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ?
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਆਪ' MLA ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਤਲ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਬਲੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਬਲੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਪੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ (ਰੁਪਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੈਪੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ, 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਡੀਐਸਪੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈਪੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਹ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 3 ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਜਿੰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।