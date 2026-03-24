ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

Punjab Sports Policy
ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਨੀਤੀ (X@Bhagwantmann)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 24, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ₹1791 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਖੇਡ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ' ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਜਿਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਾਇਟ ਅਲਾਊਅੰਸ ਦੋਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।"

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ

CM ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ₹1-1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਜ਼ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ₹1-1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। 9 ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ DSP ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ। ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।

ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ

ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 'ਚ ₹1,791 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,458 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48 ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹਾਕੀ ਟਰਾਫ਼ੀ (ਪੁਰਸ਼) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਜਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ₹15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ₹8 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। 2023 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1-1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। 2024 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ₹1-1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੇਡਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੱਤਰੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.