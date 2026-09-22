ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ! ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਭਖਿਆ ਮਾਹੌਲ
ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : September 22, 2026 at 7:41 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨਾ'
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ?
ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਡਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ'
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਫੰਡ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।'
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ₹5,000, ₹10,000 ਅਤੇ ₹30,000 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
“ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”-ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
'ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।'
“ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਡੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ₹100 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।'-ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
‘ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ‘ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ’
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Crop Residue Management ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਿਟੂ ਤੇ ਐਕਸ-ਸਿਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ₹30,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ,ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ‘ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
Stubble burning cannot be tackled merely by treating farmers as offenders. The @BJP4India’s Union Ministry of Environment through the CAQM has issued draft notification on penalizing farmers ₹5,000, ₹10,000 and ₹30,000 per incidence depending on farm size.— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) September 22, 2026
I do not support… pic.twitter.com/ZGA1u4PtSu
'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚੁਣੌਤੀ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਮਾਸ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ, ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਐਕਸ-ਸਿਟੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ'
ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।