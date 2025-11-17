ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰਜੰਚ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 17, 2025 at 8:48 PM IST
ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਨੌਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਲ ਘਨੌਰ ਅਤੇ ਜੈਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੋਚਮਾ ਨੇ ਥਾਣਾ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੰਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਰ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ (ਗੁਰਜੰਟ ਦਾ ਚਾਚਾ) ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋਅ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਹੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤੜਪ-ਤੜਪ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
"ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਮਿਟ ਸਕਣ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।" - ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਲ ਘਨੌਰ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮੱਧਸਥਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਗੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।