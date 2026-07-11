ETV Bharat / state

ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਨ੍ਹਤਾ ਮੁੰਡਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ !

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Batala Neighbor kills neighbor
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 11, 2026 at 6:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਸੀੜਾ ਚ ਹੋਈ ਮਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੀੜਾ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭਰਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ (ETV BHARAT)

ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਮ ਬਟਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ?

ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਪਿੰਦਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਨੀਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।"

"ਮਨਪਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਪਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਮਨਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"- ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭਰਾ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹਨ ਦੋ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ।

'ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ'

ਡੀਐਸਪੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿੰਡ ਸੀੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। 6 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। 6 ਦੀਆਂ 6 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ।"

TAGGED:

BATALA MURDER HUSBAND WIFE ARRESTED
ਬਟਾਲਾ ਕਤਲ
ਬਟਾਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕਤਲ
ਬਟਾਲਾ ਕਤਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
BATALA CRIME NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.