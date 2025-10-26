ETV Bharat / state

ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਅਨਮੋਲ ਇਨਕਲੇਵ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

FIRING IN FEROZEPUR
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਇਨਕਲੇਵ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 26, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਮੋਲ ਇਨਕਲੇਵ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਘਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਪੱਟਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਟੈਂਟ ਪੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ

ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਜੁਨ ਲਾਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਇਨਕਲੇਵ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 25 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਂਟ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 22 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਪੱਟੋ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ।"

ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।'' ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ ਉਹ ਖੋਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁੱਤ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ (ETV Bharat)

"ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਸਤੌਲ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ।" -ਅਰਜੁਨ ਲਾਹਰ, ਪੀੜਤ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਸਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਪੱਟਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ।"

ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੰਜੀਵ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ " ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।" ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖੋਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਇਨਕਲੇਵ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

