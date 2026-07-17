NEET UG Topper: "ਪਹਿਲਾਂ 5 ਉਤਰ ਗ਼ਲਤ ਲਿਖੇ, ਰੀ-ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਸਮੇਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ", ਟਾਪਰ ਆਰਿਅਨ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਇਹ ਖਾਸ ਮੰਤਰ?
NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ।
Published : July 17, 2026 at 10:41 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : UG NEET 2026 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 720 ਵਿੱਚੋਂ 715 ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਪ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਾਪਰ ਆਰਿਅਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਵੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰਿਅਨ
ਆਰਿਅਨ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ ਮੈਥ 'ਚ ਟਾਪ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ 97.2 ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਪਹਿਲੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ 'ਚ 5 ਉੱਤਰ ਗ਼ਲਤ ਲਿਖੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ"
ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 12-14 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰੈਂਕ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਰੈਂਕ ਆਇਆ।- ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤ, NEET UG ਟਾਪਰ
ਆਰਿਅਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ
ਆਰਿਅਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ AIIMS ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEET ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਰਿਅਨ ਵਲੋਂ 720 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 715 ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ
ਆਰਿਅਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਐਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰੀਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ।
ਮਾਤਾ ਰੀਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸਚਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਰਿਅਨ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸੌਂਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਰਿਅਨ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਰਿਅਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ 52ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਜਦੋਂ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਆਰਿਅਨ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੀ-ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰਿਅਨ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। - ਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਰੀਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ
NTA ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 22.79 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 11.21 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।
NTA Declares Result of NEET (UG) 2026— National Testing Agency (@NTA_Exams) July 16, 2026
11.21 lakh candidates qualify;
Results declared in time for counselling and Medical College Admissions;
Toppers from almost all States and Union Territories;
More than 58 per cent of qualified candidates are women;
Examination conducted in…
ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11.21 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 138 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ 720 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 690 ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ।