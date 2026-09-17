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ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ? ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਵਾਲ, ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ? 56 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

NCRB Report on Farmers and labours Suicides
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਵਾਲ, ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 17, 2026 at 3:30 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣ ਸਬੰਧੀ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਐਨਸੀਆਰਬੀ (NCRB) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ? (ETV Bharat)

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। NCRB ਦੀ 'Accidental Deaths & Suicides in India-2024' ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2022 ਦੇ 204 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 90 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਭਗ ਕਰੀਬ 56 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 171 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 99 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 157 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 47 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 141 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 33 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 84 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 6 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 100 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਅੰਕੜੇ"

ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰੰਭੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।"-ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਿਸਾਨ

NCRB Report on Farmers and labours Suicides
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ? (ETV Bharat/GFX Team)

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,'ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

"ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ..."

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਪੂ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਖਾਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ।

- ਦੀਪੂ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ)

"ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿਓਣ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੁਰਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।'

ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। - ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਣੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "NCRB ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਆਉਣ ਸਦਕਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।"

TAGGED:

FARMERS AND LABOURS SUICIDE
PUNJAB FARMERS SUICIDE CASE
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ
NCRB REPORT ON FARMER SUICIDE

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