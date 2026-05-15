ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਜਾਨ, NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਖੁਲਾਸੇ !

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ NCRB ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਚ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2026 at 11:07 AM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ 33.3 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 4 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ 857 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਔਸਤਨ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿੰਟ ਭਾਵ ਕਿ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਲੱਗਭੱਗ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ?

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਮੌਤ ਦਰ 27.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 33.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 29.1 ਫੀਸਦੀ, ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 31.2 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 31.9 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 92 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੀ ਹੈ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ?

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 10769 ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 1344 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ?

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 16.2 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9.8 ਫੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.2 ਫੀਸਦੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.2 ਫੀਸਦੀ ,ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.6 ਫੀਸਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.9 ਫੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.2 ਫੀਸਦੀ ,ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.1 ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 26.2 ਫੀਸਦੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਦਰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 71.3 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ 100 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਥੇ 66.9 ਫੀਸਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 63.9, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 56.6, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 59.4, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰੈਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 39.1 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤਨ ਮੌਤ ਦਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ 100 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ?

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 483 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 376 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 402 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ 118 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸਿਰਫ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 88 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 246 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 142 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਟਰੈਫਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭੱਗ 5000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ।

"ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਫਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਈ ਚਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।".-ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਂਮੀ ਟਰੈਫਿਕ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ

ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ?

ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

