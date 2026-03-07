ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 111ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ
ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 111ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
Published : March 7, 2026 at 3:23 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਓਮੈਕਸ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 111ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਮੈਕਸ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।
ਆਈਏਐੱਸ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ
111ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਏਐੱਸ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਹੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ।" -ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹੈ ਸੁਫ਼ਨਾ
ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਫ਼ਨੇ ਹਨ। ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਨੀਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰ ਸਕੇ।" ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਕਾਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਾਈ
ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਰਟਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 98.8 ਫੀਸਦ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੀਏ (ਆਨਰਜ਼) ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐੱਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਵਨੀਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੁਰਨੂਰ, ਬੀ.ਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥ
ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੱਲੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵਨੀਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੋਲੇ...
ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।"
ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 111ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗਾ।"