'ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲਦੇ; ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ'
ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : December 9, 2025 at 4:31 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੁਝ 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ।'
ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ–ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਾਲੇ ਸਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ–ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ? ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਲਈ 400-500 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਹੈ।'
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਤਕਲੀਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ-ਕਈ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।'
ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਬੰਧ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਵਾ ਲਏ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਪੈਰ੍ਹੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਿਆ।'
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਐਨਆਰਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2027 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। -ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ 5-5 ਲੱਗੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਜਿਤਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ।'
ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਰਨ। 4 ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਬੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿਕ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ।'
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ
ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੈ।'
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ ਉਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਤੇ ਠੰਢੀ ਰਹਿ ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੀਏ ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਡ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹੇਗੀ।'