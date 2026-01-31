ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭੰਨਿਆ ਹੈ।
RAJA WARRING, The most horrific, incapable, corrupt president ever. You saved yourself from jail by co partening with CM to destroy Congress. You have sold the party for petty gains with a understanding with AAP. You had a suspension letter ready for me but what about nearly 12…— Dr Navjot Sidhu (@NavjotSidh42212) January 31, 2026
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਚ ਡਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ, ਅਯੋਗ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਸ਼ੂ, ਚੰਨੀ, ਭੱਠਲ ਜੀ, ਡਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
I am probably one of the very few who has not met any BJP or AAP or any other party leader for political reasons and neither has anyone in any party approached me. I am talking from my personal perspective and Consciousness because I am answerable to WAHEGURU JI and no one else.…— Dr Navjot Sidhu (@NavjotSidh42212) January 31, 2026
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸੇਵਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ 'ਚ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ 'ਆਪ' ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ NGO ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੰਦਮਈ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
CM, PUNJAB JI , When MODI JI was CM GUJARAT and Congress was in the centre he won thrice with clear majority because he held himself accountable to every citizen of Gujarat and submitted utilisation certificates for all departments because only then you can take as much money as…— Dr Navjot Sidhu (@NavjotSidh42212) January 31, 2026
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?? ਵੱਡੇ ਵਿੱਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਲਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ 75:25 ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ/ਅਕਾਲੀ ਲਈ ਇਹ 80:20 ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਜੱਜ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ।"
ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 500 ਕਰੋੜ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
