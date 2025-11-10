ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਦਿੱਤਾ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਦਿੱਤਾ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ” ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਮੁਹੱਲਾ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ।
'ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ'
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਜ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਦਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।”
ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇਕਰ ਖ਼ਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਲਓ। ਇਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ “ਸਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸੁੰਦਰ ਪੰਜਾਬ” ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।