'ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ', ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੁ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੁ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

Published : December 13, 2025 at 10:38 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 'ਮੈਂਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ' ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ । ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ'।

ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੁ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੁ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ,ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ।'

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੁ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ

ਦਸੱਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ 'ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੁ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੁ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ 500 ਕਰੌੜ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੇਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੁ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ'।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੁ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣ ਕੇ ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'

ਮੁਅਤੱਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅਤੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੁ

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੁਝ 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ।'

ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ–ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਾਲੇ ਸਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ–ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ? ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਲਈ 400-500 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਹੈ।'

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਤਕਲੀਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ-ਕਈ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।'

