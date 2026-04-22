ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ 'ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ' ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ , ਮਿਲਕਫੈੱਡ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ।

BIG SEED SCAM EXPOSED
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ 'ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ' ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 22, 2026 at 9:06 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰੇ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ

ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5472 ਕਿੱਲੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ (9108 ਵਰਾਇਟੀ) ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੀ 'ਨਵ ਦੁਰਗਾ' ਨਾਮ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਜ 13 ਤੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ (ਮੈਕਸੀਮਮ 1500 ਕਿੱਲੋ ਸਮਰੱਥਾ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 54 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਢੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ

ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ (ਕਣਕ-ਝੋਨਾ) ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨਲ (ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ) ਖੇਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੋਵੇਰਾ, ਤੁਲਸੀ, ਮੋਰਿੰਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

