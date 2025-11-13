ETV Bharat / state

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਵਲੋਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ- ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ ਕਰਵਾਏ।

National Green Tribunal delhi, dumping at ranjit avenue amritsar
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਵਲੋਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 13, 2025 at 1:37 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਰਣਜੀਤ ਐਵਿਨਿਊ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਵਲੋਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ (ETV Bharat)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਡੰਪਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਵਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। - ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਚੁ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਣਜੀਤ ਅਵਨਿਊ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼

ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਮਾਮਲਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਸੋਢੀ ਰਾਹੀਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਸਾੜਨਾ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ, ਅਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਾਂਗੇ। - ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਕੂੜਾ ਸੜ ਕੇ ਜਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ.ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

