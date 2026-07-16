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ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।

drug abuse among women
'ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ' (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 16, 2026 at 6:10 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਜਯਾ ਰਹਾਟਕਰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Etv Bharat)

ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼

ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਜਯਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰਹਾਟਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਜੜ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਵੌੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।'

ਔੌਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧੀ ਚਿੰਤਾ

ਮੈਡਮ ਰਹਾਟਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਧਸਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੁਝ ਪਾਸਕੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।'

TAGGED:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ
ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਸ਼ਾ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

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