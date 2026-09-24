16 ਸਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ, NCW ਨੇ ਲਿਆ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ

16 ਸਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ, NCW ਨੇ ਲਿਆ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ
ਘਟਨਾ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : September 24, 2026 at 8:52 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ (NIS) ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ 16 ਸਾਲਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ (NCW) ਨੇ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
POCSO ਐਕਟ ਅਤੇ BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਜ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 34 ਸਾਲਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੋਚ ਮੈਕਸਾਤ ਅਯਾਜ਼ਬਾਏਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ POCSO ਐਕਟ ਅਤੇ BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Look Out Circular (LOC) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ POCSO ਐਕਟ ਅਤੇ BNS ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
NCW ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਜਯਾ ਕੇ. ਰਹਾਟਕਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ POCSO ਐਕਟ ਅਤੇ BNS ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗ ਖਿਡਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
NCW ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਖਿਡਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ Action Taken Report ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ Cycling Federation of India (CFI) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੀ Internal Complaints Committee ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ (NSNIS) ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੋਚ ਮਕਸਤ ਅਯੇਜ਼ਬਾਏਵ (Maxat Ayezbayev) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਬਾਲਿਗ ਖਿਡਾਰਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 64(2), 351(3) ਅਤੇ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਮਰਾ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ।
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