ETV Bharat / state

'ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ', ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲ, ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਧੀ ਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ,ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ।

Nancy Grewal Murder case
'ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ' ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲ (Instagram@ Nancy Grewal And ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 10, 2026 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਨਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨੈਨਸੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ (Etv Bharat)

ਮੈਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ

ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂਨੂੰ ਜੋ-ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬੈਠੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬੁਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ।"

ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਸੀ ਨਾਂ

ਦਰਅਸਲ ਕਤਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਨਸੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਨਰ ਜੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਨਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ।"


ਕੌਣ ਸੀ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ?

ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਕੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਨਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸਨ।

TAGGED:

ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ
NANCY GREWAL
NANCY GREWAL MOTHER APOLOGIZING
ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ
NANCY GREWAL MOTHER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.