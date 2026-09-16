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BRICS SUMMIT: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੱਬਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ

ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੱਬਲ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

BRICS SUMMIT 2026
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 16, 2026 at 8:57 PM IST

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ਮਾਨਸਾ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੱਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੱਬਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ (Etv Bharat)

"ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ"

ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਟਿੱਕ ਅਤੇ ਖੁੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੱਬਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਸੱਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਬਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਅਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 14 ਸੱਬਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਬਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।"

BRICS SUMMIT 2026
ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

"ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੱਬਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"- ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਿਸਤਰੀ

BRICS SUMMIT 2026
ਗੁਰਨਾਮ ਮਿਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੁੰਡੇ (Etv Bharat)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੰਡੇ, ਸਟਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਟਿੱਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

BRICS SUMMIT 2026
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੱਬਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ (Etv Bharat)

"ਇਕ ਸੱਬਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ 11 ਸੱਬਲਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ"

ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਤਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੱਬਲ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਬਲ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਬਲ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।"

"ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂ।"- ਜਤਿਨ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ

BRICS SUMMIT 2026
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਿਸਤਰੀ (Etv Bharat)

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TAGGED:

ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ
ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ
GURNAM SINGH MISTRI FROM MANSA
ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ
BRICS SUMMIT 2026

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