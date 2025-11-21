ETV Bharat / state

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।

NAGAR KIRTAN GURU TEGH BAHADUR JI
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 21, 2025 at 8:44 PM IST

4 Min Read
ਮੋਗਾ/ਪਟਿਆਲਾ: ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਦਾ ਸਾਕ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਰਸ ਰੰਗ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ (ETV Bharat)


ਦਿਨ ਭਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਥਾ ਲੱਗਭਗ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਮੋਗਾ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।


ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਿਤਰੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਸੁਚੱਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਗਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਖਾਨੰਦ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅਜੈ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।



ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠੀ—“ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ… ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ!” ਰਾਤ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨ ਮੋਗਾ ਬਸਸਟੈਂਡ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਲਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 350 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜੋਤ ਅਟੱਲ ਤੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ।"



ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਲੀਲਾ ਭਵਨ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਲੀਲਾ ਭਵਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।



ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ "ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਬਭੌਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।



ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਬਰ, ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।"



ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਫਰਤ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਬਖ਼ਸ਼ਣ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ।” ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ folded hands ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।



ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

350TH MARTYRDOM ANNIVERSARY
SRI GURU TEGH BAHADUR JI
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ
GURU TEGH BAHADUR JI MARTYRDOM DAY

