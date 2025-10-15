ETV Bharat / state

'ਹੇਠਾਂ ਰਾਮਾਇਣ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ', ਜਾਣੋ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਮਾਇਣ 'ਤੇ ਉਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ।

Nagan Baba Sahib Dass ji in sangrur
ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ETV Bharat)
October 15, 2025

[ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]

ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ETV Bharat)

ਜਾਣੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ-

ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੌਣ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ?

ਸਮਾਧ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਨ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀ ਜੀ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਲ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ।"

Nagan Baba Sahib Dass ji in sangrur
ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ (ETV Bharat)

"ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ 14 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ 1908 ਈਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਮਾਨ-ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਸੀ, ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਜੀ ਸਣੇ ਕਈ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ।"

- ਪੰਡਿਤ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਮਾਧ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਨ ਦਾਸ

ਹੇਠਾਂ ਰਾਮਾਇਣ, ਉਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।'

Nagan Baba Sahib Dass ji in sangrur
ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ (ETV Bharat)

ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਦਾਸ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੁਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

- ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਬਾਬਾ ਨਗਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ

Nagan Baba Sahib Dass ji in sangrur
ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ETV Bharat)

ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ

ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਗਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।"

Nagan Baba Sahib Dass ji in sangrur
ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ETV Bharat)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਧ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਧ ਉੱਪਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ।

ਬਾਬਾ ਨਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ
GURUDWARA AND MANDIR
NAGAN BABA SAHIB DASS SAMADH
ਸੰਗਰੂਰ
NAGAN BABA SAHIB DASS TAPASYA

