Explainer: ਜਾਣੋ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੱਡੀ

Explainer: ਜਾਣੋ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੱਡੀ
ਰਾਜਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤੂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ...
Published : February 4, 2026 at 6:22 PM IST
ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਾਭਾ ਦੇ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ 124 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਾਏ ਗਏ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜਪੋਤੇ ਅਭੀ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ। ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਪੰਥ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਿਆ ? ਰਾਜਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤੂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ।
ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਰਾਜਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1755 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 8 ਰਾਜੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1763 ਵਿੱਚ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1783 ਰਿਹਾ। 1783 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1840 ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1846 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। 1846 ਤੋਂ 1863 ਤੱਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ। 1863 ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 1871 ਤੱਕ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। 1871 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ 1871 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1911 ਤੱਕ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੇ।
40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1911 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1923 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1923 ਤੋਂ 1948 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1948 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਸਮੇਤ ਤੋੜ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
968 ਵਰਗ ਮੀਲ ਸੀ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ
ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 968 ਵਰਗ ਮੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 28 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਸੀ।1941 ਦੀ ਮਦਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 3 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਥੋ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ। ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਭੀ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣੀ।
ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ?
ਜਿਸ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ? ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1890 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭਾ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਰਾ
ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਲ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਲ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲੀ।
ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ?
ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਇ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕਾ, ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੀ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।"
ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜ
ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ਼ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਬਣਾਇਆ।
- ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ।
- ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ 350 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
- ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਸੀ।
- ਨਾਭਾ ਦਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ।
- ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ।
- ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕਮਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਖੁਲਵਾਏ, ਪੜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁੱਖੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ
ਲੇਖਕ ਪਰਮਜੀਤ ਬੈਸ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ "ਦਿ ਐਕਸਾਈਲਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਆਫ਼ ਨਾਭਾ" ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਭਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਰੂਹ ਨੁੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਕੜੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਪਰ ਰਿਆਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਗੀ ਰਹੀ।
ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੀ ਸੀ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ
ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ। "ਦਿ ਐਕਸਾਈਲਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਆਫ਼ ਨਾਭਾ" ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ, ਬਿਨ੍ਹਾ ਚਾਕ, ਬਿਨ੍ਹਾ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਣ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੇਵਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।
ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜਕਾਰ ਗੰਗਵੀਰ ਰਾਠੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਰਾਜਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਇਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਤਿਲਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਭੀ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਖੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਾਭੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ?
ਇਸ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੰਤਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਵਾਰਿਸ ਅਭੀ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਪੀੜੀ ਅਭੀ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। 13 ਸਾਲ ਦੇ ਅਭੀ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ। ਅਭੀ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਭੀ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਭੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਜਿੱਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਅਭੀ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਖੰਡਰ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।