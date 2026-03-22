ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ‘ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ’? ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ‘ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ’? ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਭਾ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ।
Published : March 22, 2026 at 5:33 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਭਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸੀ ਸਮਾਗਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਅਮਰ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਏਨੀ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ।
ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।