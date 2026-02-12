ETV Bharat / state

ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Muslim youth donates land
ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 12, 2026 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਾਂਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ (Etv Bharat)

ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਹੈਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਝਾਂਮਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।"

Muslim youth donates land
ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ (Etv Bharat)

80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਮਤ

ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 325 ਗਜ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਝਾਂਮਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਝਾਂਮਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰੂਬੀ ਸਿੱਧੂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਹੈਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Muslim youth donates land
ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ (Etv Bharat)

ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।"

Muslim youth donates land
ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ (Etv Bharat)

ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ

ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹਾਂ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

TAGGED:

DONATES LAND FOR TEMPLE
ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਮੋਹਾਲੀ
MOHALI MUSLIM DONATE LAND
MUSLIM YOUTH DONATE LAND

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.