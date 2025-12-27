ETV Bharat / state

ਪੀਲੇ ਚੌਲ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸ।

Muslim community langar at shaheed jorh mel
ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 27, 2025 at 9:16 AM IST

ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ-ਏ-ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ (ETV Bharat)

ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇੜੇ ਅਨੋਖਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।

Muslim community langar at shaheed jorh mel
ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ (ETV Bharat)

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾ ਚੋਂ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਪੀਰ ਮੁੰਹਮਦ, ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਜੀ ਇਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਦਲੇਰ ਖਾਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੱਜਣਵਾਲਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਚਾਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਖ਼ੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕੇ ਮਿਠਾਸ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਡਾ. ਨਾਸਿਰ ਅਖ਼ਤਰ, ਮੁਖੀ, ਸੰਸਥਾ

ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਪੀਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ

ਇਹ ਲੰਗਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝਾਂ ਮਲੇਕੋਟਲਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।

Muslim community langar at shaheed jorh mel
ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ (ETV Bharat)

ਧਰਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ​​ਵਿਰੁੱਧ ‘ਹਾਂ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

