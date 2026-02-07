ETV Bharat / state

9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਲਾਪਤਾ, ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ।

9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ (ETV Bharat)
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਨੌ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। (ETV Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਦਰਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਧੇਵਾਲ ਬਸਤੀ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥਾਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਸਾਵਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।"

ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਡੀਸੀਪੀ ਵਨ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਂਭੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਡੀਸੀਪੀ ਵਨ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪਰਸੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋਧੇਵਾਲ ਬਸਤੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ।

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ

ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 302 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਏਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

