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ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਤਲ ! ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ

3 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Bathinda Murder news
ਬਠਿੰਡਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2026 at 8:08 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ "ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਸੋਨੀ ਨਾਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਏ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਸਦਾ ਲੱਕੀ ਉਰਫ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।"

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (etv bharat)

"ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਲੱਕੀ ਉਰਫ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਤਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੋਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਰਦ ਸਨ।"- ਆਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਐਸਪੀ

3 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਉਡਾਏ ਸਭ ਦੇ ਹੋੋਸ਼!

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਪੀ ਆਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੋ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।"

ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤਾ ਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ?

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। "

ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੀਜੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕਤਲ?

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨ। ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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