ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਜਾ ਮਹੰਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ।

ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 22, 2026 at 3:04 PM IST

ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ 2026 ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੌੰਸਲ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਜਾ ਮਹੰਤ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਜਾ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ,ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।

- ਪੂਜਾ ਮਹੰਤ, ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਪੂਜਾ ਮਹੰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ

ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੂਜਾ ਮਹੰਤ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇਗੀ ਵਾਪਸੀ"

ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਜਾ ਮਹੰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ "2027 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਅਪੀਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਹੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ-ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।

