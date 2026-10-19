ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਟੋ- ਕਲੇਸ਼ ! ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਟੋ- ਕਲੇਸ਼ ! ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਭਖ ਗਈ।
Published : October 19, 2026 at 1:03 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਅਜੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸੀਟ ਤੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਕਮਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ.. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ.. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ.. ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜਰੂਰੀ ਲੜਨਗੇ"
ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਉਸਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਜਾਣੋ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਵੜਿੰਗ : ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ : ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
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