Explainer: 1.3 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗੀ ਫੰਡ ? ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਕੀਮ

Published : March 9, 2026 at 10:25 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਰਿਹਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1.3 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲਗਭਗ 1.3 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ?
ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਭੱਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ "ਟਾਪ-ਅੱਪ" ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ 1,000 ਜਾਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਅਤੇ ਤੀਹਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖ਼ਜਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1.3 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000–1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 9,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਖਰਚ 18,304 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 'ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ' ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 'ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ' ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ
- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ: 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਣਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੀ ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਣ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 21 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਕਰਨਾਟਕ: 'ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: 'ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਝਾਰਖੰਡ: 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਈਆ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹਿਣਾ ਸੁਖ-ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
- ਹਰਿਆਣਾ: 'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਅਸਾਮ: 'ਓਰੂਨੋਡੋਈ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: 'ਕਲੈਗਨਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਓਡੀਸ਼ਾ: 'ਸੁਭਦਰਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
- ਕੇਰਲ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਦਿੱਲੀ: 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਿਕਾਰਡ 18,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਕਟ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਲਗਭਗ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਜਟ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
"ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"- ਡਾ. ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ
ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ
ਡਾ. ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28,755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ GSDP ਦੇ ਲਗਭਗ 4.08 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦ ਦਾ ਘਾਟਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।"
"ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।" - ਡਾ. ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ
ਡਾ. ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
"1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਸੋਚੇ ਸਰਕਾਰ"
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਣ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਣ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਠੋਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ?
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ, ਮੈਨੂਫੇਕਚਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗਾਰੰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਦ ਹੈ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਘਾਟੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" - ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ
ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2025 ਬਜਟ 2 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧਕੇ 2,60,437.40 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ 1,28,240 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
