EXPLAINER: MSME ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ? ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ?

ਬਜਟ ਤੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗਾਂ? ਕੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਬਜਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।

MSME ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ? ਭਾਰਤ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 29, 2026 at 3:02 PM IST

8 Min Read
ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸਾਲ 2026-27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖਾਸੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

MSME ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ? (Etv Bharat)

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7.50 ਕਰੋੜ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹੌਜਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਲੋਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਦਿ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਐਸਐਮਈ (MSMEs) ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 6.34 ਕਰੋੜ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

MSMEs ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MSMEs 2024-25 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 30.1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, MSME ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24.4 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2024 ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ 45 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਜੋ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੈਨੀਫੈਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MSME Dਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (Etv Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 98.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਦਕਿ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15,95,182 ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27, 223 ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ 2461 ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,24,866 ਐਮਐਸਐਮਈ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 25 ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 22,18,87,190 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 1,49,94,229 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 67,39,936 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 70.8 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 28.8 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਕੀ ਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ (Etv Bharat)

MSME ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ

ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਘੱਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਆਪਣੀ ਇਕਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਏ?

ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਸਐਮੀਈ ਫਰੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇੰਪੋਰਟ 61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ 37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੇਡ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕੋਲ 60 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। - ਬਾਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਸਐਮੀਈ ਫਰੇਡ

ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ (Etv Bharat)

ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਐਮਐਸਐਮਈ

ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਹਾ 60 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ 65 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਲੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਸਰ ਤੱਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਹੈ, ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇਣ ਖਾਤਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ 17-18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਮਹਿਗਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡਾਲਰ ਵੀ 92 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋਵੇ। - ਬਾਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਸਐਮੀਈ ਫਰੇਡ

ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ? (Etv Bharat)

MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਬਾਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, 90 ਫੀਸਦੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨਫੈਕਚਰ ਪਾਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 22 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਲਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਸਤਾ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 'ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼' ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਭੱਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

MSME ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ? (Etv Bharat)

ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਐਸਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ (VAT Refund) ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। - ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨਫੈਕਚਰ ਪਾਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ?

  1. ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ
  2. ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬ
  3. ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ
  4. ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ
  5. ਅੰਡਰ ਬਿਲਿੰਗ
  6. ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਨਾ ਹੋਣਾ

ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ

ਭੋਗਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ, 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ- ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ।

ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ (ETV Bharat)

ਹੋਰ ਕਾਰਨ-

  1. ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
  2. ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
  3. ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
  4. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  5. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ?

ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਭੋਗਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੇਕ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ (ETV Bharat)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

