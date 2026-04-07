ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ MSME ਮੀਟਿੰਗ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ।

Industry Minister meets businessmen
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 7, 2026 at 9:02 PM IST

ਲਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਹੈ।"

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟਰ ਰਿਫੰਡ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਫਰੇਡ ਸਬਸਿਡੀ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਦਿ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ...

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਅਰ ਲਾਈਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾਂ ਨੇ ਹਲਵਾਰਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟਾਈਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ 5 ਵੱਜਕੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਾਈਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯਾਤਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰ ਨਾਲ NHI ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਐਗਜੀਵਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਨੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪਨਐਗਰੋ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਐਗਜੀਵਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।"- ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ

ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਐਚ.ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਐਮਡੀ ਇਨਫੋਟੈਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਜਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।" ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੱਕਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੌਂਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

