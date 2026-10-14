ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਜੇਗਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਹਾਂਕੁੰਭ, ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਈਸੇਲਾ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ 2026, ਜਾਣੋ ਇਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਰਾਈਸੇਲਾ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ 2026 ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਮਜੇਐਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 14, 2026 at 12:48 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਲੇਸਾ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ 2026 ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਈਸੇਲਾ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ 2026 ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਮਜੇਐਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਿਮ ਚੇਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪਰਦੀਪ ਅੱਪੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਣ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ..ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਲ ਓਵਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।- ਪਰਦੀਪ ਅੱਪੂ, ਕੌਮੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਇਨਾਮ
- 11 ਕੈਟੇਗਰੀ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨਾਮ
- ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਤੂ- 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਟਰਾਫੀ, ਮੈਡਲ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿੰਮ ਬੈੱਗ, ਫੁੱਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ
- ਦੂਜਾ ਜੇਤੂ- 20 ਹਜ਼ਾਰ,
- ਤੀਜਾ ਜੇਤੂ- 10 ਹਜ਼ਾਰ
- ਚੌਥਾ ਜੇਤੂ- 5 ਹਜ਼ਾਰ
- ਪੰਜਵਾਂ ਜੇਤੂ- 3 ਹਜ਼ਾਰ
- ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੌਜਵਾਨ- ਵਿਧਾਇਕ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"
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