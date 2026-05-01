MP ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

MP ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
MP ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ।
Published : May 1, 2026 at 12:34 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ 'ਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ "ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।"
Industrialist and Rajya Sabha MP Rajendra Gupta has approached the Punjab and Haryana High Court against the action taken by the Punjab Pollution Control Board (PPCB) on his companies. He has filed a petition challenging the raids conducted by the PPCB. The Chief Justice of the… pic.twitter.com/B9a9Ni7B8x— IANS (@ians_india) May 1, 2026
'ਆਪ' ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਦਲ ਬਦਲੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਇੱਕ 'ਆਪ' ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਹਨ।
ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਬਾਰੇ
ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਤਿਰੁਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਲੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ।