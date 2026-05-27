ਰਾਏਕੋਟ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਐਮਪੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ -'ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ...'

ਰਾਏਕੋਟ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਐਮਪੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ -'ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ...'
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
Published : May 27, 2026 at 9:20 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੜਪ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੇਵ ਜੱਗਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
'ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧਮਕੀਆਂ'
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਗਦੇਵ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ।"
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ੳਸ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।"
ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਉਥੇ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਈ ਹਥਕੰਢੇ ਵਰਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।