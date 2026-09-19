ਔਟਿਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਾਂਸਦ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ
ਸਾਂਸਦ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋਡੇਵਲਪਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰਜ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
Published : September 19, 2026 at 1:35 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ: ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (AIIMS, ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਕਟਰ 79, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋਡੇਵਲਪਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ
ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਗ ਨੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਓਪੀਡੀ) ਬਲਾਕ, ਪੇਰੈਂਟ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਿੰਗ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਰੈਡੀਨੇਸ ਬਲਾਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬਾਲ ਰੋਗ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਪੀ, ਆਡੀਓਲੋਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ-ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਗ ਨੇ ਦਇਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ:
"ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚਾ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਹਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।