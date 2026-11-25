ਕੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ SAD-BJP ਗਠਜੋੜ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ Alliance ?
ਸਾਂਸਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
Published : November 25, 2026 at 3:21 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਠਜੋੜ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਰੂਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੋਰਵਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਰ.ਐੱਸ. ਪਠਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ?"
"ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।"- ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਂਸਦ
"ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਧੇ। ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, " ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਾਅ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
"ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਕੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"- ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਐਮਪੀ
ਕੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਓਰਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆਂ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।"
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