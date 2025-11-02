ETV Bharat / state

2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਗਰਿੱਲ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Kali Bein river
ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਗਰਿੱਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 2, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ।

Kali Bein river
ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਗਰਿੱਲ (Etv Bharat)

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਵੇਈਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰੇਲਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਲ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2003 ਦੌਰਾਨ ਵੇਈਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਈਂ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਇਹ ਫਰਸ਼ੀ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 900 ਫੁੱਟ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Kali Bein river near Sultanpur Lodhi
ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਗਰਿੱਲ (Etv Bharat)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਬਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋ ਏ. ਡੀ.ਸੀ ਨਵਨੀਤ ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

renovation of pawitar bein
ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ (Etv Bharat)

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਧਰੇਂਦਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਂਈ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰੇਨਜ਼, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

MP balbir singh sichewal
ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜ (Etv bharat)

TAGGED:

MP BALBIR SINGH SEECHEWAL
ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ
KALI BEIN RIVER SULTANPUR LODHI
GURU NANAK DEV JI PARKASH PURAB
SULTANPUR LODHI

