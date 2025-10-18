ETV Bharat / state

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਕਿਹਾ- ਬੂਟੇ ਵੰਡ ਕੇ ਮਨਾਓ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Green Diwali 2025
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 18, 2025 at 11:00 PM IST

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਹਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ (Etv Bharat)

ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"

Green Diwali 2025
ਵੇਈ ਨਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (Etv Bharat)

ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਕਰਵਾਏ ਮੁਕਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਰਾਵਣ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ

ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Green Diwali 2025
ਬੂਟੇ ਵੰਡ ਕੇ ਮਨਾਓ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ (Etv Bharat)

ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਵਣ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ।

ਹਰੀ ਦਿਵਾਲੀ
ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਿਵਾਲੀ
PUNJAB AIR POLLUTION DIWALI
GREEN DIWALI 2025

