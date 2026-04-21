ETV Bharat / state

ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣਗੇ ਟਰਾਇਲ; ਜਾਣੋ

ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

MP Amritpal Singh
ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ? (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 21, 2026 at 10:40 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਐਨਐਸਏ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਜਨਾਆ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

MP Amritpal Singh
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)

NSA ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਡੇਰੇ

ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਣੇ 41 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

MP Amritpal Singh
MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ (Etv Bharat)

ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਚਾਰਜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 9 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ NSA ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ 12 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਾਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। -ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਵਕੀਲ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

MP Amritpal Singh
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)

ਹਰੀ ਨੌਂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨੌਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

MP Amritpal Singh
ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ (Etv Bharat)

ਮਿਲ ਸਦਕੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। -ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ

ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਰਿਜਨਰਸ ਐਕਟ 1952 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2025 ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 2026 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

MP Amritpal Singh
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

1.97 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਲੱਗਭਗ 1.97 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 12 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਕੀ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। NSA ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

MP Amritpal Singh
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) (Etv Bharat)

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ?

ਸਾਲ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NATIONAL SECURITY ACT) ‘ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ’ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ NSA?

ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ NSA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ
ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਅਸਾਮ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ
AMRITPAL SINGH NSA
MP AMRITPAL SINGH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.