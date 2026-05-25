ਔਰਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਵਾਂਗ ਲੁੱਟ, ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਲੁੱਟਖੋਹ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : May 25, 2026 at 5:40 PM IST
ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੁੱਟਖੋਹ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹਾਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ
ਪੀੜਤ ਨਿਤਿਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਖਾਟੂ ਧਾਮ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।"
"ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਨ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ।" - ਨਿਤਿਸ਼ ਗੋਇਲ, ਪੀੜਤ
"ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ"
ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਰਿਤਿਕਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਉਧਰ, ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"