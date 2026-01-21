ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ, ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ 25 ਲੱਖ ਨਗਦੀ ਸਮੇਤ ਲੁੱਟਿਆ ਸੋਨਾ
ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤਿੰਨ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਚੋਰਾਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ।
Published : January 21, 2026 at 3:40 PM IST
ਮੋਗਾ : ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਆਰਾ ਰੋਡ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ-1 ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲੇਰੋ ਪਿਕਅੱਪ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ 25 ਲੱਖ ਨਗਦੀ ਸਮੇਤ ਲੁੱਟਿਆ ਸੋਨਾ
ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
"ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਉਤਾਰ ਲੀਆਂ।" - ਮਹਰੂਮ ਨਿਸ਼ਾ, ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ
ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।"
ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਚੋਰੀ
ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨਿਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ, ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ 13 ਸਾਲਾ ਧੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।"
ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"