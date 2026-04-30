ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ’ਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ‘ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : April 30, 2026 at 7:42 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ): ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਵੰਡੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਚੋਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਚੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਏ, ਚੋਰ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ।
ਚੋਰ ਨੇ ਨਦੀਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਤਲਵੰਡੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਰ ਨੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ
ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ।"
ਚੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।"