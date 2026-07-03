ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਬਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
Published : July 3, 2026 at 10:10 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
'ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ'
ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (13 ) ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (8) ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੰਘ ਡੇਢ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਾਮਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਬਣੀ ਕਾਰਨ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 4000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ਾ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਉੱਧਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
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